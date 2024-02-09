أليسيا يانكون وخطيبها ورموز الإسماعيلى ضيوف إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي تقدمه على قناة "dmc"، يوم الإثنين، ابنة مدرب الأهلي لحراسة المرمى أليسيا يانكون وخطيبها علي عثمان.

أما في حلقة الثلاثاء التي تأتي بعنوان “100 سنة دراويش” فتستضيف إسعاد يونس الناقد الكبير حسن المستكاوي وكابتن علي أبوجريشة وكابتن محمد صلاح أبوجريشة وكابتن أحمد فكري الصغير.

كما تستضيف خلال الحلقة كابتن سعفان الصغير وكابتن مجدي الصياد والمذيع علاء وحيد ونعمان الوزير أقدم مشجع لنادي الإسماعيلي ويمشي على كرسي متحرك وعاصر العديد من الإنجازات والبطولات للدراويش.

واستضافت إسعاد يونس الفنان ليلى زاهر وخطيبها الفنان هشام جمال في الحلقة الماضية من برنامج صاحبة السعادة على dmc.