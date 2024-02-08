رمضان 2024: watch it تطرح بوستر "بابا جه" بطولة أكرم حسنى

طرحت منصة watch it بوستر مسلسل "بابا جه"، الذي يخوض بطولته أكرم حسني ونسرين أمين، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ويواصل أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسله على قدم وساق داخل الديكور الرئيسي للعمل بالشيخ زايد، بقيادة المخرج خالد مرعي.

"بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

"مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى حول "جلال" الذى يسعى لتحقيق أحلامه البسيطة كاحتراف الغناء أو الارتباط بالبنت التي يحبها، عندما تنقلب حياته، التي لا تسير كما يرجو لها، رأسًا على عقب بعد لقاء عابر مع شيخ يبيع المسك في الشارع، يستيقظ جلال في اليوم التالي ليجد كلاما مكتوبا على ذراعه اليسرى لا يراه سواه، وكل يوم يتغير المكتوب بعد أن يتحقق بنهاية اليوم.