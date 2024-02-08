مسلسلات رمضان 2024: Watch it تكشف عن بوسترات "مسار إجباري"

كشفت منصة watch it الإلكترونية عن بوسترات مسلسل “مسار إجباري” الذي يخوض بطولته عصام عمر وأحمد داش، والمقرر عرضه عبر شاشتها حصريا في رمضان 2024.

وظهر أحمد داش في الصور الأولى من مسلسله بشكل مختلف بالدقن الخفيف ويبدو أنه من عائلة متوسطة الحال، والعمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي، جورى بكر، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج نادين خان، سيناريو وحوار أمين جمال، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

وضمت قائمة أبطال مسلسل “مسار إجباري” أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.