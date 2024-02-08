رمضان 2024: watch it تكشف عن إطلالة غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

كشفت منصة watch it عن اطلالة الفنانة غادة عبد الرازق خلال مسلسل “صيد العقارب”، وذلك بطرح البوستر الخاص بالعمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وتظهر غادة خلال الأحداث بشخصية جديدة ومختلفة وهي تاجرة سم عقارب، وهي إمرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الاحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكر عن الإناث.

"صيد العقارب" تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

وكشفت غادة عبد الرازق، فى تصريحات تليفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل "صيد العقارب"، الذى تشارك به فى رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قالت إن المسلسل يشبه المستحيل، مضيفة:"دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى."