طرح "وقت إضافى" بدور العرض السينمائية 14 فبراير الجارى

استقرّت الجهة المنتجة لفيلم "وقت إضافي على طرح العمل بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية بدءًا من 14 فبراير الجاري، كما تم الكشف عن البوستر الرسمي للعمل.

من جانبه، قال المخرج أسامة عمر في تصريحات صحفية إنه انتهى من المراحل الخاصة بالفيلم من مونتاج وميكساج وغيرها، مشيرا إلى أن الفيلم أصبح جاهزا للعرض في عيد الحب.

أضاف أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعون في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفاجآت.

يشار الي أن فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أسامة عمر، وإنتاج فيلم كرافت، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

ويجتمع باسم سمرة ونسرين أمين للمرة الثانية على التوالي هذا العام بعما شاركا سويًا في مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وضم العمل عدد كبير من الفنانين منهم رياض الخولى، سوسن بدر، جومانا مراد، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد رضوان وآخرين وإخراج أحمد خالد موسى.

وعرض لباسم سمرة حاليًا فيلم البعبع الذى انطلق في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى الماضى، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

أما عمرو عبد الجليل فيعمل على تصوير فيلم "درويلة" بمشاركة محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، وينتظر عرض فيلم "الخميس إللى جاى" بمشاركة بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر، كما يعرض له فيلم "أولاد حريم كريم" مع مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان تيام مصطفى قمر، رنا ئيس.