رمضان 2024: watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "إمبراطورية ميم"

طرحت منصة watch it بوسترات منفردة لأبطال مسلسل “امبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته خالد النبوي والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 المقبل.

ويواصل خالد النبوى تصوير أحداث مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

وتضم قائمة أبناء خالد النبوى في مسلسل "إمبراطورية ميم" وهم 6 أبناء ويأتي أسماؤهم كالتالى: "نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى".

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.