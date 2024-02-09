دراما رمضان 2024.. "watch it" تطرح بوستر "حق عرب" بطولة لأحمد العوضي

كشفت منصة watch it الإلكترونية عن البوستر المبدأي لمسلسل “حق عرب” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وظهر “العوضي” خلال البوستر بشخصيته التي يظهر بها ضمن أحداث العمل، وتدور في إطار اجتماعي شعبي.

مسلسل “حق عرب” بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

وجاء تصدر أحمد العوضي بطولة “حق عرب” بعد ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديم دور هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة عام 2020، وبعدها تقديم مسلسلي "اللي مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز وتحقيقه نجاحاً كبيراً في العملين.

يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان الماضي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، مها نصار، هدى الإتربي، انتصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدي، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

ويعرض لأحمد العوضي حالياً في السينمات فيلم "الإسكندراني" مع المخرج خالد يوسف ويشارك في بطولة الفيلم زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.