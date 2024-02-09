بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطلق بوستر أغنية "حبيتك"

أطلقت النجمة نسمة محجوب البوستر الترويجي لأحدث أغانيها "حبيتك" التي تطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القادمة بمناسبة عيد الحب.

الأغنية الجديدة تعاونت فيها نسمة محجوب مع رمضان محمد الذي كتب الكلمات وهي من ألحان شريف بدر وتعاونت فيها مع الموزع الأردني عبادة كيو.

وخضعت نسمة لجلسة تصوير حديثة بألوان مبهجة تتناسب مع أجواء عيد الحب ظهرت فيها بلوك مختلف ومميز واستخدمت الصور في تصميم البوستر الرسمي الذي أطلقته نسمة عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل.

وتعيش "محجوب" حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة القادمة، كما أحيت عددًا من الحفلات الغنائية وتعاقدت على مجموعة أخرى من الحفلات تحييها خلال الفترة القادمة.

وكانت نسمة محجوب عادت إلى القاهرة الأيام الماضية بعد أن أحيت حفلًا ناجحًا بالبحرين بحضور جماهيري كبير وسط إشادات كبيرة بتنظيم الحفل.