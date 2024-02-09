الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطلق بوستر أغنية "حبيتك"

نسمة محجوب
نسمة محجوب

أطلقت النجمة نسمة محجوب البوستر الترويجي لأحدث أغانيها "حبيتك" التي تطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القادمة بمناسبة عيد الحب.

الأغنية الجديدة تعاونت فيها نسمة محجوب مع رمضان محمد الذي كتب الكلمات وهي من ألحان شريف بدر وتعاونت فيها مع الموزع الأردني عبادة كيو.

وخضعت نسمة لجلسة تصوير حديثة بألوان مبهجة تتناسب مع أجواء عيد الحب ظهرت فيها بلوك مختلف ومميز واستخدمت الصور في تصميم البوستر الرسمي الذي أطلقته نسمة عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل.

وتعيش "محجوب" حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة القادمة، كما أحيت عددًا من الحفلات الغنائية وتعاقدت على مجموعة أخرى من الحفلات تحييها خلال الفترة القادمة.

وكانت نسمة محجوب عادت إلى القاهرة الأيام الماضية بعد أن أحيت حفلًا ناجحًا بالبحرين بحضور جماهيري كبير وسط إشادات كبيرة بتنظيم الحفل.

حبيتك نسمة محجوب عيد الحب رمضان الفيديو كليب محجوب

مواد متعلقة

رمضان 2024: watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "إمبراطورية ميم"

رمضان 2024: watch it تكشف عن إطلالة غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

رمضان 2024: watch it تكشف عن شخصيات أحمد مكى فى "الكبير أوى 8"

رمضان 2024: watch it تطرح بوستر "بابا جه" بطولة أكرم حسنى

طرح "وقت إضافى" بدور العرض السينمائية 14 فبراير الجارى

مسلسلات رمضان 2024: Watch it تكشف عن بوسترات "مسار إجباري"

مسلسلات رمضان 2024.. ياسمين صبري تكشف عن بوستر "رحيل"

دراما رمضان 2024: أول صورة لـ نيللي كريم مع والدها في "فراولة"

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس