تمثيل وأوبرا وتنس.. شذى تكشف كواليس بدايات حياتها العملية على "الحياة"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية واحتفالية خاصة بمناسبة عيد الحب في العاشرة، مساء الإثنين المقبل، على شاشة "الحياة"، الفنانة والمطربة شذى.

وتشدو شذى خلال الحلقة بباقة من أجمل أغانيها، والأغاني الرومانسية وأغانٍ خاصة بمناسبة عيد الحب.

وتكشف خلال الحلقة عن كواليس حياتها في البدايات، مؤكدًة أنها كانت لاعبة تنس، ثم اتجهت إلى الفن وبدأت مسيرتها الفنية منذ كانت في الثامنة من عمرها بالتمثيل في فيلم الجراج.. وترد على تساؤل: لماذا لم تكرر تجربة التمثيل؟.

وتتحدث عن التحاقها بالأوبرا في سن صغيرة، ومسيرتها الغنائية وأهم الأغاني في حياتها وأهم المطربات في جيلها ومن تختار من المطربين لعمل "ديو" معه.

كما تحدثت عن حياتها الخاصة وفقدانها والدها ووالدتها وصدمتها الكبيرة لفراقهما، كما تتحدث عن زواجها وأهم ما جذبها في شريك العمر، وهل هي ست شاطرة في البيت؟

وتكشف عن أسرار بعدها عن الوسط الفني واختفائها عن الغناء لفترة، وهل عانت من التعامل مع شركات الإنتاج؟، وتتحدث عن آخر ألبوم لها، يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة.