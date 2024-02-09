الأحد.. موعد عزاء عمرو رزق الرئيس التنفيذى لراديو ON SPORT FM

أعلنت أسرة الإعلامي عمرو رزق، الرئيس التنفيذي لراديو ON SPORT FM، عن موعد العزاء الخاص به وذلك يوم الأحد المقبل، بمسجد المشير الطنطاوي قاعة النور عقب صلاة المغرب.

من جانبه، نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت إف إم بخالص الأسى، وفاة الإعلامي عمرو محمد عبدالحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، ورئيس قناة أون سابقًا، الذي قدم الكثير في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.

ويتقدم العاملون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعازي لأسرة الفقيد، داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته.