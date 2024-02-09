الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بسبب إعلان لعطر.. هجوم وانتقادات واسعة لـ«أمير عيد».. ما القصة؟

أمير عيد
أمير عيد

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوم عنيف على الفنان أمير عيد بعد اعلانه عن عطر من إنتاج إحدى الشركات الداعمة للاحتلال وجرائمه في غزة، مما جعله يتعرض لانتقادات حادة من قبل جمهوره.

وشارك “أمير” مقطع فيديو ترويجي للعطر عبر حسابه على “إنستجرام”، وانهالت تعليقات الجمهور الذين وجههوا له اللوم له بأنه كان داعم للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الغاشم، خاصة بعد قرار المقاطعة لكل المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني ومن ضمنهم الماركة التي تنتج هذا العطر.

https://www.instagram.com/reel/C3GJRDDNzMd/?igsh=NDB4Mm9rNm84N2Q4 

أمير عيد مؤسس فريق كايروكى، وشارك مؤخرًا في أوبريت راجعين الذي ضم 25 نجما من الوطن العربى دعما للقضية الفلسطينية، ومقطع أمير عيد قال فيه:"  كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان - كل الدنيا بلادي من قديم الزمان - الفروق بينا حدود - كلام على الورق مكتوب - والمكتوب أصبح قيود - تمنعني أشوف بلادي".

ودعم امير عيد القضية الفلسطينية قلبا وقالبا حيث ظل ينشر صور وفيديوهات عبر حسابه على إنستجرام دعما للفلسطينيين، كما طرح فريق كايروكى، أغنية جديدة بعنوان"تلك قضية"، على اليوتيوب دعما للشعب الفلسطيني والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم وتم ترجمة الأغنية للغة الإنجليزية حتى تصل لأكبر عدد ممكن في العالم ويروا ماذا يحدث للفلسطينيين من انتهاكات غير إنسانية من جيش الاحتلال  وقام بالترجمة ولاء كمال.

كلمات أغنية "تلك قضية " 

كيف أصدق هذا العالم، لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية  وتلك قضية وتلك قضية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي فلسطين أمير عيد انستجرام مؤسس فريق كايروكى

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