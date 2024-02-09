الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. "المتحدة" تطرح بوسترات مبدأية لأبطال "مسار إجبارى"

مسار إجبارى
مسار إجبارى

طرحت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترات مبدأية منفردة لأبطال مسلسل "مسار إجباري"، والذي يخوض بطولته الفنانان عصام عمر وأحمد داش، والمقرر عرضه بموسم رمضان 2024.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل "مسار إجباري" يعد من الأعمال المنتظرة في شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق.

وشارك أحمد داش في رمضان الماضى بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" الذي شاركته بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، منة فضالي، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبدالله، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما عصام عمر فبرز في الأشهر الماضية خاصة بعد بطولته لمسلسل "بالطو" الذي تم عرضه حصريًا على منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري والنقدي، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندي، عارفة عبدالرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وإخراج عمر المهندس.

شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسار اجباري رمضان 2024 أحمد داش عصام عمر مسلسل “مسار إجباري”

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