الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق أولى حلقات "عوام في بحر الكلام" لجمال بخيت على ON.. الإثنين

جمال بخيت
جمال بخيت

ينطلق مساء الإثنين القادم على قناة ON برنامج "عوام في بحر الكلام" للشاعر الكبير جمال بخيت.

يعرض البرنامج في السادسة مساءً وتتناول أولى حلقاته قصة النشيد مادار حوله من مغالطات وحقيقة اول نشيد وطني لمصر.

يفجر جمال بخيت في الحلقة مع ضيفه الدكتور محمد رفعت عبد العزيز صاحب كتاب النشيد الوطني لمصر في أول ظهور له، العديد من الأسرار والكواليس.

البرنامج يعرض أسبوعيًا ليؤرخ لدور الأغنية بمختلف أنواعها في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي ويهتم بإحياء سير مبدعي الأغاني التي نردد كلماتها دون علم باسماء مؤلفيها.

يستضيف الشاعر جمال بخيت في حلقات البرنامج شعراء أو أبناء مؤلفي الأغاني الراحلين لتوثيق مسيرتهم والتعرف على أسرار من كواليس صناعة الأغنية المصرية.

قناة on عوام في بحر الكلام جمال بخيت صناعة الأغنية المصرية شعراء المصرى

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