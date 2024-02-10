"امبراطور واحد بس".. مشاكسة طريفة بين خالد النبوي ونور بسبب "امبراطورية ميم"

يشارك الفنان الشاب نور خالد النبوي في بطولة مسلسل “امبراطورية ميم”، والذي يخوض بطولته والده النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ونشرت صفحة watch it الإلكترونية عبر إنستجرام، مقطع فيديو ظهر خلال خالد النبوي ونجله نور وبينهما مشاكسة طريفة، على تمسك كل منهما بلقب الامبراطور، ليصر خالد النبوي قائلا: “هو امبراطور واحد بس، انا”.

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.