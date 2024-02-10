السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. الكوميديا تسيطر على التريلر التشويقي لـ"امبراطورية ميم"

جريدة الدستور

طرحت منصة watch it التريلر التشويقي لمسلسل “امبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وسيطر على التريلر حالة من الكوميديا،بظهور بطل العمل خالد النبوي رفقة ابناءه كثيرون العدد يلتفون حوله في كل مكان يذهب إليه.

 

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة: خالد النبوي، وحلا شيحا، ونور النبوي، وهاجر السراج، وإيمان السيد، ومحمد محمود عبدالعزيز، مأخوذ عن رواية لإحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

ويواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "امبراطورية ميم" المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يقدم النبوى هذا العام الدراما الاجتماعية العائلية خلال شخص يعيش حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد يطرق بابه.

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.

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