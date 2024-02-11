رمضان 2024.. watch it تكشف عن شخصية ياسر جلال ببوستر "جودر"

كشفت منصة watch it عن شخصية الفنان ياسر جلال ضمن أحداث مسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة"، من خلال طرح بوستر مبدئي للعمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

"ألف ليلة وليلة" مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى، وإنتاح ميديا هب– سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

يشارك ياسر جلال خلال العمل بشخصيتين هما "جودار" و"شهريار" حيث يظهر بشكلين أولهما شاب وثانيهما رجل ذو شعر وذقن بيضاء، ويُعد العمل حالة فريدة من حيث قصته ومحتواه.

"ألف ليلة وليلة" يشارك في بطولته أمام ياسر جلال، مجموعة من نجوم الفن بينهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز، ومن إخراج إسلام خيري.

"ألف ليلة وليلة" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرين.

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيدًا لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.