الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال

ياسر جلال
ياسر جلال

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، الذي يواصل تصويره استعدادًا لعرضه بموسم رمضان 2024 من فئة المسلسلات ذات الـ٣٠ حلقة.

التفاصيل الكاملة مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال

تدور أحداث جودر في إطار فانتازيا فريدة من نوعها، تدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، وتبدأ الصراعات بينهما ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

أبطال مسلسل جودر بطولة ياسر جلال 

المسلسل من بطولة ياسر جلال - ياسمين رئيس - نور اللبنانية - احمد فتحي – وليد فواز – وفاء عامر – ايتن عامر – سامية الطرابلسي – عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي- وفاء عامر -  أحمد فتحي -  أيتن عامر- جيهان الشماشرجي - أحمد ماهر - عايدة رياض - محمود البزاوي - فتوح أحمد - محمد علي رزق - إسلام حافظ - مجدي بدر- هنادى مهنى، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز،  تأليف: أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

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