الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. يارا عزمي تجسد دور فتاة طموحة في "إمبراطورية ميم"

الفنانة يارا عزمي
الفنانة يارا عزمي

تخوض الفنانة يارا عزمي السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "إمبراطورية ميم" أمام النجوم خالد النبوي وحلا شيحا، وتجسد شخصية "نادين"، الفتاة الطموحة التي تسعى لإثبات جدراتها بالمجال العقاري.


وعلى الصعيد السينمائي تنتظر طرح فيلمها "دراكو رع"،  وتجسد شخصية معيدة بكلية الأثار، الفيلم تدور أحداثه بإطار الفانتازيا السينمائية حول صديقين من مصامي الدماء تجبرهما الظروف على الظهور مجددًا بعد عزله طويلة بعيدًا عن البشر، تأليف محمود الفأر، وإخراج كريم أبوزيد، بطولة خالد منصور، وملك بدوي.

 

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة.


العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت ضمن مجموعتة القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965، وتناقش أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسمائهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم إمبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجئ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.


يذكر أن النص الأدبي سبق وتم تقديمه مسرحيًا بأحداثها الأصلية من بطولة سلامة إلياس، وصلاح السعدني عام 1972، وبنفس العام صاغ الأديب نجيب محفوظ النص الأدبي سينمائيًا وقدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ولكن بتغيير أحداث الرواية الأصلية لتصبح هي البطلة وظهرت خلاله بشخصية موظفة بوزارة التربية والتعليم تتولى مهمة تربية ستة أبناء بعد رحيل والدهم، لكن في ظل انشغالها بهم يظهر صديقها القديم وجسّد شخصيته الفنان الراحل أحمد مظهر، ويرغب في الزواج منها لكنها تفضل أبناءها على مشاعرها نحوه.

 

وعلى جانب آخر يعرض لها حاليًا فيلم "السيستم"، وتجسد شخصية "ليلي"، الفتاة التى تتمتع برؤية صادقة لدى أصدقائها ويستشرونها فى أمورهم الحياتية، وتدور أحداثه في إطار الرومانسية الكوميدية، حول رجل يعاني من عقدة نفسية منذ الصغر، ويعاني من الفشل بعلاقاته العاطفية، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش.

 

يارا عزمي السباق الرمضاني إمبراطورية ميم خالد النبوي حلا شيحا الفتاة الطموحة

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