رمضان 2024.. المتحدة تطرح برومو "صيد العقارب" لـ غادة عبد الرازق

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التريلر التشويقي لمسلسل “صيد العقارب” الذي تخوض بطولته غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وسيطر على البرومو حالة من الاثارة والتشويق، وظهرت غادة عبد الرازق خلال البرومو وهي تقوم بصيد العقرب وتفريغ السم منه حيث تعمل كتاجرة في سم العقارب.

وتواصل غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد "صيد العقارب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تراهن على العمل للمنافسة بقوة في رمضان هذا العام، وتقدم دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

وتحدثت غادة عبد الرازق عن المسلسل قائلة:"عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، أما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان أرابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

أضافت غادة: "أما بقعد أسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول إيه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".

"صيد العقارب" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.