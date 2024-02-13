الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد ساعات من طرحه.. التريلر التشويقي لـ"صدفة" يتخطي الـ100 ألف مشاهدة

الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج

تخطى التريلرالتشويقي الذي طرحته المنصة الرقمية Watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 الـ100 ألف مشاهدة وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه والعمل الفني بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

وظهرت ريهام من خلال التريلر بشخصية طريفة تغلبت عليها الطابع الكوميدي وهو ما لم يكن يتوقعه جمهورها، خاصًة أنها اعتادت على تجسيد شخصية من طبقة اجتماعية عالية، بعيدًا عن عالم الكوميديا، ليصفها الجمهور بـ"قنبلة الموسم"، بسبب هذا التحوّل الذي ظهرت عليه.

 مسلسل "صدفة"

"صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

وطرحت المنصة الرقمية watch it، بوستر منفرد للفنانة ريهام حجاج التي تلعب بطولة مسلسل “صدفة” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" بوستر منفرد بشخصيتها “صدفة” التي تجسدها ضمن أحداث العمل الفني، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2024.

قصة وأحداث مسلسل صدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 تريلرالتشويقي الذي طرحته المنصة الرقمية Watch it المنصة الرقمية watch it watch it موسم رمضان 2024 الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج قصة وأحداث مسلسل صدفة

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