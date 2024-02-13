مسلسلات رمضان 2024| بوستر منفرد لـ"ريهام حجاج" من "صدفة"

تظهر ريهام حجاج هذا العام بشخصية جديدة ومختلفة من خلال مسلسها “صدفة” الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024 وهذا ظهر من خلال البرومو التشويقي الأول الذي طرحته المنصة الرقمية watch it، والذي سيعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتطل ريهام بشخصية فكاهية عكس ما اعتاد الجمهور منها، وهي شخصية “صدفة”، التي ستكون مدرسة تاريخ، ضمن أحداث المسلسل، وتتعرض لعدد من المواقف الصعبة إلا أن فضولها وتعاملها مع هذه المواقف يجلعها كوميدية، وهو الأمر الذي ظهر للجمهور من خلال البرومو التشويقي.

وطرحت المنصة الرقمية watch it، بوستر منفرد للفنانة ريهام حجاج التي تلعب بطولة مسلسل “صدفة” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، بوستر منفرد بشخصيتها “صدفة” التي تجسدها ضمن أحداث العمل الفني، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2024.

قصة وأحداث مسلسل صدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟

أبطال وصنّاع مسلسل صدفة

"صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام محمد سليمان.