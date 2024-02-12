الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل صدفة (إنفوجراف)

ريهام حجاج مسلسل
ريهام حجاج مسلسل صدفة

تقدم الفنانة ريهام حجاج لجمهورها دور جديد ومختلف من خلال مسلسها الجديد الذي يحمل اسم “صدفة” وهو نفس اسم الشخصية التي تقدمها في العمل والمقرر عرضه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم دراما رمضان 2024. 

ويرصد “الدستور” في الإنفوجراف التالي أبطال وصناع مسلسل "صدفة".

قصة وأحداث مسلسل صدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟

أبطال وصناع مسلسل صدفة

"صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام محمد سليمان. 

آخر أعمال ريهام حجاج التليفزيونية

قدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين  رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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