يستمر نجوم “الحشاشين” في تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل، الذي يخوض به الفنان كريم عبد العزيز السباق الرمضاني لعام 2024، العمل على قدم وساق للانتهاء من تصوير باقي مشاهد العمل؛ وذلك استعدادا لانطلاق الموسم.

ويعرض موقع “الدستور” لعشاق مسلسلات رمضان الصور الأولى الكاملة لإطلالة النجم كريم عبدالعزيز من كواليس تصوير المسلسل الجديد رفقة عدد كبير من النجوم، حيث أظهرت الصور اهتماما كبيرا بالملابس والديكورات وسط وجود المخرج بيتر ميمي بشكل مميز في الكواليس.

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمي في الحشاشين (صور)

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمي في الحشاشين (صور)

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

أبطال مسلسل الحشاشين

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

ينتظر من الآن عشاق مسلسلات رمضان 2024، أحداث مسلسل الحشاشين، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، والذي يحكي عن أحداث تاريخية ويضم العديد من النجوم الذين يقدمون شخصيات وأدوار هامة في المسلسل.