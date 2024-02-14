الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

كواليس مسلسل الحشاشين
كواليس مسلسل الحشاشين

يستمر نجوم “الحشاشين” في تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل، الذي يخوض به الفنان كريم عبد العزيز السباق الرمضاني لعام 2024، العمل على قدم وساق للانتهاء من تصوير باقي مشاهد العمل؛ وذلك استعدادا لانطلاق الموسم.

ويعرض موقع “الدستور” لعشاق مسلسلات رمضان الصور الأولى الكاملة لإطلالة النجم كريم عبدالعزيز من كواليس تصوير المسلسل الجديد رفقة عدد كبير من النجوم، حيث أظهرت الصور اهتماما كبيرا بالملابس والديكورات وسط وجود المخرج بيتر ميمي بشكل مميز في الكواليس.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. الإطلالة الأولى لكريم عبدالعزيز فى الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمي في الحشاشين (صور)
مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمي في الحشاشين (صور)

 

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

أبطال مسلسل الحشاشين

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب. 

ينتظر من الآن عشاق مسلسلات رمضان 2024، أحداث مسلسل الحشاشين، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، والذي يحكي عن أحداث تاريخية ويضم العديد من النجوم الذين يقدمون شخصيات وأدوار هامة في المسلسل.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

ما الهدف من اليوم العالمي لسرطان الأطفال؟

أخبار فاتتك|الأمم المتحدة: اجتياح رفح سيؤدي لمذبحة.. ودفن 15 شخصًا من ضحايا حادث الإسكندرية

بعد تريند عودة شيرين لحسام حبيب.. طبيب نفسي يحذر من العلاقات السامة

كم يوم متبقي على رمضان 2024 ورسائل للتهنئة

أخبار حالة الطقس الأحد والإثنين في محافظة القاهرة والإسكندرية

امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

أهم 5 عناصر غذائية يجب أن تتناولها فى الثلاثينيات من عمرك

فى يوم الزواج العالمى 11 فبراير.. نصائح مهمة لإنجاح زواجك

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أمين عمر يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع محمد صلاح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددا في محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة