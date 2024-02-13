مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية عمر عيسي في "الحشاشين" (خاص)

يشارك الطفل عمر عيسي، ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين”، والذي سيكون ضمن دراما رمضان 2024 ومن بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وعدد كبير من نجوم الفن، كل هؤلاء النجوم تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

وتحمس الطفل عمر عيسي، إلى المشاركة في عمل درامي ضخم كـ"الحشاشين"، الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يضم نخبة من ألمع النجوم، متابعًا: “تم عمل أوديشن لشخصية حسن الصباح مع الكاستنج دايركتور إبراهيم فرج، وحقيقي مبسوط جدًا”.

تفاصيل شخصية عمر عيسي في الحشاشين

وتابع عيسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: “أنا بجسد دور حسن الصباح هى شخصية غامضة ومختلفة، والذي سيكون الفنان كريم عبد العزيز في الكِبر، كما كانت الكواليس ممتعه مع المخرج الجميل بيتر ميمى وفى أحداث مشوقة جدًا وشخصية مختلفة ودكتور بيتر ميمى حد جميل وكان بيهزر معايا ومن أمتع الأعمال اللى اشتغلتها”.

مسلسل "الحشاشين"

وأضاف: “من أجمل اللحظات التي مرّت عليّا وقت ما وقفت قدام مخرج مثل دكتور بيتر ميمى وهو شخصية مبدعة وحصل بيننا الكثير من المواقف فى التصوير، كما أنه ساعدنى كثيرًا في ظهور الشخصية بالشكل الذي سيراه الجمهور وقت عرض مسلسل الحشاشين، وكان حلم من أحلامى هو العمل مع دكتور بيتر ميمي، وهو أفادني كثيرًا وقت التصوير وتعلمت كثيرًا وعملت مشاهد أول مرة أعملها حقيقى هو إنسان جميل جدا”.



صناع وأبطال مسلسل "الحشاشين"

ويشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.

الطفل عمر عيسي