الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الطفل عمر عيسى أحدث المنضمين لـ"الحشاشين"

الطفل عمر عيسي
الطفل عمر عيسي

انضم الطفل عمر عيسي إلى قائمة أبطال مسلسل الحشاشين الذي يعد أحد أهم وأضخم الأعمال الفنية والدرامية التي تنتج حاليا في الشرق الأوسط، وهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز/ والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

الطفل عمر عيسي ضمن أبطال العمل الفني الحشاشين

وسيشارك الطفل عمر عيسي ضمن أبطال العمل الفني الحشاشين الذي من المقرر عرضه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، ومن المقرر أن يجسد شخصية نجل الفنانة ميرنا نور الدين ضمن أحداث العمل الفني.
وشارك النجم كريم عبدالعزيز برومو مسلسل "الحشاشين" المأخوذ من أحداث حقيقية ترجع للقرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى السباق الدرامي.

وظهر كريم خلال البرومو، في البحر يقاوم من أجل النجاة، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن بن الصباح".

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

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يجدر الإشارة إلى أنه طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجي، البوستر الرسمي لمسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبدالعزيز، والفنان فتحي عبدالوهاب وعدد كبير من نجو  الفن والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

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