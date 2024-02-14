مسلسلات رمضان 2024.. الإطلالة الأولى لكريم عبدالعزيز فى الحشاشين

يواصل النجم كريم عبدالعزيز تصوير مشاهده في المسلسل الملحمي المنتظر “الحشاشين” المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان من إخراج بيتر ميمي ومن بطولة عدد كبير من النجوم.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024

وتنشر الدستور الصور الأولى الكاملة لإطلالة النجم كريم عبدالعزيز من كواليس تصوير المسلسل الجديد رفقة عدد كبير من النجوم، حيث أظهرت الصور اهتماما كبيرا بالملابس والديكورات وسط تواجد المخرج بيتر ميمي بشكل مميز في الكواليس.

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكون من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

ينتظر من الآن عشاق مسلسلات رمضان 2024، أحداث مسلسل الحشاشين، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، والذي يحكي عن أحداث تاريخية ويضم العديد من النجوم الذين يقدمون شخصيات وأدوار هامة في المسلسل.

أول تلك الشخصيات الفنان كريم عبدالعزيز الذي يجسد شخصية حسن الصباح وهو مؤسس طائفة الحشاشين، أما الفنانة ميرنا نور الدين، التي تجسد دور فتاة تدعى دنيا زاد وستكون زوجة كريم في المسلسل.

والطفل عمر عيسى فهو يجسد شخصية حسن الصباح وهو في مرحلة الطفولة، وقام بدراسة الشخصية جيدا والتي قال عنها إنها غامضة جدا.

أما الفنان اللبناني نيقولا معوض فهو يجسد شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين".

وبالنسبة لفنان تامر مجدي فهو يجسد جسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما.

كريم عبد العزيز

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين