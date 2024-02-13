الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«صيد العقارب».. غادة عبدالرازق تنتقم لمقتل أخيها من عائلة زوجها

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

أوشكت غادة عبدالرازق على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد «صيد العقارب»، المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى رمضان المقبل.

وظهرت غادة بشكل مختلف عبر عدة إطلالات مميزة فى كواليس العمل، وتؤدى دور صاحبة مزرعة لاستخراج «سم العقارب»، وهى تخوض صراعًا كبيرًا خلال الأحداث.

وتدور الأحداث حول «عايدة» التى تجسد شخصيتها غادة عبدالرازق، الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغام، وتنقلب حياتها بعد قتل أخيها على يد «سامح» الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول، وبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول مترابطتان، يولد بينهما صراع كبير.

وانتشرت صور من كواليس العمل، على مواقع التواصل، خلال الساعات القليلة الماضية، ورحب الجمهور بعودة غادة عبدالرازق، للمنافسة الرمضانية بعمل قوى ومختلف.

وتوقف الجمهور عند صور الفنان القدير أحمد ماهر الذى  يشارك فى العمل الجديد بدور صعيدى، أعاد تذكير المشاهد بأدواره القوية التى برع فيها، منها دور «دبور» فى مسلسل «ذئاب الجبل» قبل 30 عامًا.

كما ظهرت نجمة التسعينيات سيمون، بشكل مختلف ومميز، وكذلك الفنان رياض الخولى وعدد من النجوم، ما شوق الجمهور لمشاهدة العمل الجديد.

ويشارك فى المسلسل: محمد علاء ومجدى بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومى القاضى، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، وريم المصرى، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة «فينومينا».

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