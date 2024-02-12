مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل فراولة بطولة نيللى كريم (إنفوجراف)

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وجبة درامية منوعة هذا العام، ومن بين الأعمال المعروضة خلال رمضان المقبل مسلسل “فراولة” بطولة النجمة نيللى كريم، وخلال التقرير التالي نرصد التفاصيل الكاملة للمسلسل.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

يشارك في بطولة مسلسل فراولة كلٌ من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.



قصة مسلسل فراولة

المسلسل يصنف أنه اجتماعى لايت ويحكى المسلسل قصة فتاة تدعى فراولة ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع اكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة، واستطاعت فراولة أن تستحوذ على الشركة وتصبح المالكة لها وتقودها إلى نجاح كبير ليدها لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين، ولكن هل هي حقا غيرت حياة متابعيها أم هو وهم كبير يعيشونه جميعًا.

طرحت منصة “watch it” مجموعة من البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل “فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"فراولة".. التعاون الثانى بين جيلان علاء ونيللى كريم بعد مسلسل "فاتن أمل حربى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.