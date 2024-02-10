جرعة مكثفة من الكوميديا مع «الكبير أوى 8».. والبوسترات تخطف الجمهور

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الترويج لعدد من أعمالها المقرر عرضها خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، إذ أعدت خريطة مميزة تجمع بين كل الألوان الدرامية، وحرصت على تقديم جودة إنتاجية عالية فى أعمالها، التى يتصدى لها عدد كبير من النجوم.

وكشفت الشركة عن أول فيديو ترويجى لمسلسل «الكبير أوى ٨» بطولة النجم أحمد مكى، حيث ظهرت مجموعة من المشاهد الكوميدية وعناصر جديدة تدخل على العمل فى الجزء الثامن، وسط احتفاء كبير من الجمهور، الذى بادر بإعادة مشاركة الفيديو من الصفحات الرسمية ومنصات قنوات الشركة المتحدة ومنصة «واتش إت» بشكل سريع على الحسابات الخاصة، مع إشادات وتعليقات إيجابية.

وأشاد الجمهور بدخول شخصيات جديدة كضيوف شرف فى العمل، مثل أمينة خليل وشيماء سيف، إضافة إلى وجود أحمد مكى بشخصيات «الكبير» و«جونى» و«حزلئوم»، وتقديم شخصيات من أعمال عالمية بشكل كوميدى ساخر.

ويشير الفيديو الترويجى إلى تجسيد ساخر لشخصيات سينمائية عالمية، مثل «بينوكيو» الدمية التى تدب فيها الروح ويزداد أنفها طولًا كلما كذبت، وشخصية «البروفيسور» من مسلسل la casa de papel التى جسدها ألفارو مورتى، وهو يقتحم أحد الأماكن لسرقتها.

وظهر الفنان محمد سلام، الذى يجسد شخصية «هجرس»، وهو متنكر فى شخصية ستانلى إبكس، التى جسدها الممثل الكوميدى العالمى جيم كيرى فى الفيلم الشهير THE MASK.

كما ظهر بيومى فؤاد فى شخصية «دكتور ربيع»، واستخدم شكلًا جديدًا للإيفيه الشهير له واستبدل إيفيه «يا كبير أمك حامل» بـ«يا كبير مراتك حامل» فى إشارة لحمل «مربوحة» فى الجزء الثامن من العمل.

فى سياق متصل، أطلقت الشركة المتحدة «البوستر» التشويقى الأول لمسلسل «الحشاشين» بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز، وتظهر فيه مجموعة من البوتقات بها أعشاب، وبعدها نشرت الشركة «البوستر» الرسمى المنفرد لبطل العمل مرتديًا زى شخصية حسن الصباح، حاكم قلعة «ألموت»، وسط إشادات واسعة من الجمهور الذى عبّر عن حماسه وانتظاره بفارغ الصبر عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

ومن المفاجآت السارة التى كشفت عنها «المتحدة»، خلال الساعات الماضية، «البوسترات» المنفردة لأبطال مسلسل «مسار إجبارى»، فى لفتة طيبة من الشركة لتكريم عدد كبير من الأبطال المشاركين، منهم: عصام عمر، وأحمد داش، والفنانة الكبيرة صابرين، والفنان القدير رشدى الشامى، وبسمة.

كما أطلقت الشركة، عبر منصة «واتش إت»، مجموعة من «البوسترات» لعدد من النجوم، منها «بوستر» مسلسل «بيت الرفاعى» بطولة الفنان أمير كرارة، إضافة إلى نشر «بوسترات» الفنان أكرم حسنى، بطل مسلسل «بابا جه»، و«بوسترات» أبطال مسلسل «فراولة» نيللى كريم وشيماء سيف وأحمد فهيم وصدقى صخر.