"الحريفة" يواصل صدارة شباك التذاكر

واصل فيلم «الحريفة» بطولة الفنان الشاب نور النبوي وعدد من الشباب تصدره إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي، متفوقًا في الإيرادات الكلية والإيرادات اليومية على عدد كبير من النجوم.

إيرادات فيلم الحريفة

وحقق الفيلم حتى صباح اليوم الخميس، إيرادات مميزة للغاية وصلت إلى 51 مليون جنيه، متفوقًا على كل أفلام موسمي رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي.

وجمع الفيلم أمس الأربعاء فقط إيرادات بقيمة مليون و300 ألف، ليصبح الفيلم الأول في الموسمين متفوقًا على فيلم "أبونسب" بطولة الفنان محمد إمام، و"الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، وفيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين، وفيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي.

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك في بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام ميدو.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.