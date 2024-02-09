WATCH IT تطرح بوسترات مسلسلات رمضان 2024.. ومتابعون: «شوقتونا»

بدأت منصة «WATCH IT» الرقمية، الأوسع انتشارًا فى المنطقة، الترويج لأعمال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، من خلال طرح «بوسترات» المسلسلات المقرر عرضها خلال الشهر الكريم، عبر حساباتها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى. ونشرت المنصة «بوسترات» الموسم الثامن من مسلسل «الكبير أوى»، بطولة الفنان أحمد مكى، وتفاعل المتابعون معها بشدة، وانهمرت تعليقاتهم التى تعبّر عن انتظارهم الموسم الجديد بشغف. وشارك عدد كبير من نجوم وصناع المسلسل، خاصة حاتم صلاح ومصطفى غريب، «البوسترات» على صفحاتهم الشخصية، معبرين عن أمنيتهم فى أن يقدم الموسم الثامن كوميديا مختلفة تمامًا عن السابق.

كما طرحت «WATCH IT» الملصقات الدعائية الخاصة بمسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة خالد النبوى، إلى جانب كل من حلا شيحة ونشوى مصطفى ونور النبوى وهاجر السراج ومحمود حافظ، الذين حرصوا على نشر «البوسترات» على صفحاتهم الشخصية، معبرين عن انتظارهم العمل الجديد، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج «أروما» للمنتج تامر مرتضى، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة «WATCH IT». وطرحت المنصة، أيضًا، بوسترات مسلسل «مسار إجبارى»، من بطولة عصام عمر وأحمد داش، معلقة: «انتظروا النجم أحمد داش والنجم عصام عمر»، وهو ما جذب فئة كبيرة من المتابعين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية. وشاركت المنصة «بوستر» منفردًا لبطل مسلسل «بابا جه»، أكرم حسنى، على أن تتبعه «بوسترات» منفردة لباقى أبطال العمل، خلال الساعات القليلة المقبلة، على رأسهم نسرين أمين وسماء إبراهيم وفريال يوسف ومحمود البزاوى ومحمد أوتاكا، إلى جانب الطفلة حور أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف وائل حمدى، وإخراج خالد مرعى، وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى- جوهر».

وطرحت «WATCH IT» بوستر مسلسل «صيد العقارب»، بطولة غادة عبدالرازق، التى تعود للمنافسة الرمضانية بقوة من خلال المسلسل الذى كتبه السيناريست باهر دويدار، ويشاركها بطولته كل من رياض الخولى وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر ومجدى بدر وسامية عاطف وعماد صفوت وأحمد ماجد وأحمد جمال سعيد ومحمد على رزق، ونخبة من النجوم، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج «فينومينا». ومن المقرر أن تطرح المنصة الرقمية «بوسترات» باقى أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الساعات المقبلة، إلى جانب مجموعة من «البروموهات» التشويقية، فى إطار الدعاية لهذه الأعمال المنتظرة بقوة.