مسلسلات رمضان 2024.. أحمد داش شاب مكافح فى "مسار إجبارى"

يشارك الفنان الشاب أحمد داش في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل مسار إجباري.

وكشف "داش" عن دوره في مسلسل "مسار إجباري"، معلقًا في بيان له: أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

مسار إجباري رمضان 2024

وظهر "داش" في الصور الأولى من مسلسله بشكل مختلف بالدقن الخفيف، ويبدو أنه من عائلة متوسطة الحال.

مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت من خلال مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل "جعفر العمدة" الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق، وذلك بعد نجاح مسلسل "مين قال؟" الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢، كما يعتبر فيلم "أبوصدام" أحدث بطولاته السينمائية التي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد حصل النجم أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards التي أقيمت فعالياتها في أبوظبي في سبتمبر ٢٠٢٣

وكان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير "داش" من قبل منظمة اليونيسف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد في تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014، حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أول أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلمي كازابلانكا (2019) وأبوصدّام (2021) ونافس الأخير في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.