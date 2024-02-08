الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات "السيسيتم" و"التجربة المكسيكية" و"درويلة" في أول أيام عرض

فيلم السيستم
فيلم السيستم

استقبلت دور العرض المصرية أمس الأربعاء، 3 أفلام جديدة للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسي بعد سلسلة من الأفلام التي طرحت مؤخرًا، وهي فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي، وفيلم "التجربة المكسيكية" و"درويلة".

إيرادت فيلم السيستم

وحقق فيلم "السيستم" بطولة الفنان طارق لطفي، في أول أيام عرضه أمس الأربعاء، إيرادت بقيمة 74.171  جنيه في عودة لطارق لطفي للسينما بعد غياب على مدار 4 سنوات.

وينتميالفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، ومأخوذ من فيلم أجنبي يدعى هيتش بطولة الفنان ويل سميث الذي عُرض عام 2005، ويلعب خلاله ويل دور رجل لا يستطيع التعامل مع النساء ويحاول صديقه تعليمه كيفية التعامل معهن.

فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، ويشاركه كل من: ميس حمدان، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

إيرادات فيلم التجربة المكسيكية

يأتي ذلك فيما حقق فيلم "التجربة المكسيكية" بطولة الفنان بيومي فؤاد، أمس الأربعاء، إيرادات وصلت إلى 71.143 جنيه.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

فيلم "التجربة المكسيكية" من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

بينما حقق فيلم "درويلة" بطولة عمرو عبدالجليل، أمس الأربعاء، إيرادت بقيمة 77.575 جنيه والفيلم بطولة  النجم عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

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