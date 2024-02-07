الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

للعام الثاني.. "المتحدة" و"الأوقاف" يتعاونان لنقل "التراويح" على الهواء

صلاة التراويح
صلاة التراويح

تتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الأوقاف للعام الثاني على التوالي في نقل صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم، بعد الإشادات الواسعة التي تلقتها "المتحدة" العام الماضي بعد نقل صلاة التراويح على الهواء مباشرة.

صلاة التراويح على قناة الحياة

ومن المقرر أن يسفر التعاون عن نقل صلاة التراويح على شبكة تليفزيون الحياة على الهواء مباشرة خلال شهر رمضان الكريم بداية من الليلة الأولى لصلاة التراويح في المساجد المصرية وفقًا لرؤية دار الافتاء المصرية لهلال شهر رمضان الكريم.

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وتجهز الشركة المتحدة وحدة نقل وإذاعة خاريجة لنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين وتوفر طاقم عمل مميز من أجل تقديم صورة مميزة من داخل أحد أعرق المساجد المصرية.

صلاة التراويح على قناة الحياة قناة الحياة صلاة التراويح التراويح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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