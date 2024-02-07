للعام الثاني.. "المتحدة" و"الأوقاف" يتعاونان لنقل "التراويح" على الهواء

تتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الأوقاف للعام الثاني على التوالي في نقل صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم، بعد الإشادات الواسعة التي تلقتها "المتحدة" العام الماضي بعد نقل صلاة التراويح على الهواء مباشرة.

صلاة التراويح على قناة الحياة

ومن المقرر أن يسفر التعاون عن نقل صلاة التراويح على شبكة تليفزيون الحياة على الهواء مباشرة خلال شهر رمضان الكريم بداية من الليلة الأولى لصلاة التراويح في المساجد المصرية وفقًا لرؤية دار الافتاء المصرية لهلال شهر رمضان الكريم.

وتجهز الشركة المتحدة وحدة نقل وإذاعة خاريجة لنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين وتوفر طاقم عمل مميز من أجل تقديم صورة مميزة من داخل أحد أعرق المساجد المصرية.