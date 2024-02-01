الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لإطلاق أكبر بودكاست عربى.. "المتحدة للخدمات الإعلامية" تتعاقد مع رولين القاسم

رولين القاسم
"رولين القاسم

تعاقد عمرو الفقي، المدير التنفيذي للشركة المتحدة مع صانعة المحتوى الشهيرة "رولين القاسم" لتقديم سلسلة حلقات بودكاست بعنوان "بنجور يا بيبي" نظرًا لما تتميز به رولين القاسم من تأثير واسع في وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة كثيفة من جانب مختلف الشرائح العمرية خاصة المهتمين بتفاصيل العلاقة بين الرجل والمرأة، حيث يتابع "رولين القاسم" أكثر من ثلاثة ملايين متابع على صفحاتها في فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب.

يأتي ذلك في خطوة جديدة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتدعيم مشروعها الواعد للتحول الرقمي وإطلاق أكبر منصة بودكاست عربية.

وفي بودكاست "بنجور يا بيبي" تحاول "رولين القاسم" إزالة سوء الفهم أو سوء التفاهم بين الرجل والمرأة، وتقديم مفهوم جديد عن تلك العلاقة الأساسية في الحياة، لتؤكد على قيم الحب والتسامح والتفهم بين الزوجين أو الحبيبين.

كما تتناول أكثر القضايا الشائكة في المجتمع الآن، بطريقتها البسيطة والكوميدية، من خلال مخاطبتها المجتمع عامة والبنات خاصة، وتعرض في برنامجها أهم المشكلات من منظور عصري سريع، لتواجه التغيرات التي تحدث في شكل علاقة الرجل بالمرأة وأثر السوشيال ميديا الآن في تشكيلها، وخطورة تربص الرجل بالمرأة أو العكس.

تأتي هذه  الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمية باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكاناتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.

يأتي هذا التعاقد بعد ساعات من تعاقد المتحدة مع صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي، الذي سيقدم برنامج "فيه إيه" على ذات المنصة، وستشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن العديد من المفاجآت في مشروع البودكاست.

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