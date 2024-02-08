"الوطنية للإعلام" تشيد بقرارات الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، والعاملون بها بخالص التحية والتقدير للرئيسعبدالفتاح السيسي لما أعلنه من حزمة إجراءات اجتماعية هي الأكبر من نوعها، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية الحكيمة والدولة المصرية على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين، والسعي المتواصل لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.

وأشادت الوطنية للإعلام بقرارات الرئيس السيسي، التي من شأنها تحسين أجور العاملين بالدولة، وحرص الرئيس الدائم على تقديم الدعم لهم للقيام بدورهم في دعم مسيرة التنمية والبناء والتعمير.