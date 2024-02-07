متحدث الرئاسة: الرئيس منحاز بشكل كامل للمواطن واتخذ إجراءات تتسم بالجرأة

قال المستشار الدكتور أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعلن عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية ثم أعقب ذلك بيان من الرئاسة بالتفاصيل، لتحقيق نتيجة سريعة ومصلحة المواطن مباشرة وتخفيف الأعباء عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامى خالد أبوبكر، على قناة on، أن من ضمن الأهداف أيضا التدخل بقدر المستطاع وأقصى من المستطاع، وهو محور من المحاور المتعددة التى تتعامل بها الدولة مع الوضع الاقتصادى.

وأكد، أن الرئيس السيسى والدولة تدرك للوضع الاقتصادى ومستوى التضخم وهناك استجابة على قدر الظرف الراهن وهى توجيهات الرئيس دائما بأن تكون الاستجابة على قدر التحدى، موضحا أنه ليس الإجراء الوحيد وهناك إجراءات أخرى تسير منذ فترة بعضها يستغرق وقتا؛ لتظهر نتائجه مثل العمل على ضبط السوق.

يوجد برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولى وسيتم الإعلان عنه

تابع، أن هناك برنامجا للتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وسيتم الإعلان عنه عندما تكون جاهزة، وهناك أيضا جهود شديدة الجدية فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبى.

وأشار إلى أن الهدف الأعلى تحقيق مصلحة المواطنين، وواجب الدولة تجاه المواطنين، وتحقيق نتائج وبسرعة لتخفيف الأعباء عنهم، وهناك تحد أبعاده معروفة وكبيرة وفى نفس الوقت الرئيس منحاز بشكل كامل للمواطن وعمل إجراءات تتسم بالجرأة ولو استطاعت الدولة أكثر من ذلك لفعلت.