الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مقبرة نفرتيتى المفقودة" على شاشة "الوثائقية"

فيلم نفرتيتي على
فيلم نفرتيتي على الوثائقية

تعلن قناة "الوثائقية" عرضها خلال فبراير الجاري، الفيلم الوثائقي "مقبرة نفرتيتي المفقودة"، الذي يوثق حياة الملكة المصرية الجميلة نفرتيتي، زوجة الملك أمنحتب الرابع، كاشفًا لغز المقبرة الملكية التي دُفنت فيها، والتي كانت مختبئة خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

فيلم نفرتيتي على الوثائقية

 يستعرض الفيلم - على نحو مثير - مشاهد لمومياء الملكة نفرتيتي، التي عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، مسدلًا الستار عن كثير من الأسرار داخل مقبرتها.

وأعلنت قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر فبراير، الفيلم الوثائقي "الحياة في كوبا"، الذي يوثق- بعيدًا عن المتداول من خلال نشرات الأخبار- وجهًا آخر للحياة هناك. يستعرض الفيلم- على نحو شائق- الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا، وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة.

الوثائقية قناة مقبرة نفرتيتي المفقودة نفرتيتى زوجة الملك أمنحتب الملك أمنحتب فيلم نفرتيتي على الوثائقية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس