"مقبرة نفرتيتى المفقودة" على شاشة "الوثائقية"

تعلن قناة "الوثائقية" عرضها خلال فبراير الجاري، الفيلم الوثائقي "مقبرة نفرتيتي المفقودة"، الذي يوثق حياة الملكة المصرية الجميلة نفرتيتي، زوجة الملك أمنحتب الرابع، كاشفًا لغز المقبرة الملكية التي دُفنت فيها، والتي كانت مختبئة خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

فيلم نفرتيتي على الوثائقية

يستعرض الفيلم - على نحو مثير - مشاهد لمومياء الملكة نفرتيتي، التي عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، مسدلًا الستار عن كثير من الأسرار داخل مقبرتها.

وأعلنت قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر فبراير، الفيلم الوثائقي "الحياة في كوبا"، الذي يوثق- بعيدًا عن المتداول من خلال نشرات الأخبار- وجهًا آخر للحياة هناك. يستعرض الفيلم- على نحو شائق- الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا، وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة.