«الحشاشين».. المسلسل العربى الأضخم.. الصور الأولى تكشف عن عمل متفرد

تصدر مسلسل «الحشاشين» بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية بعد إطلاق الشركة المنتجة وطاقم العمل مجموعة من الصور من كواليس العمل الجديد المقرر أن يكون العمل العربى الأضخم فى الموسم الدرامى الرمضانى القادم فى عمل مكون من ٣٠ حلقة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.

الصور الأولى التى تواجد فيها النجم الكبير كريم عبدالعزيز أظهرت مجموعة من عوامل الإبهار البصرى المنتظر مشاهدتها فى الموسم الدرامى الرمضانى بداية من الديكورات المميزة والجذابة خاصة أنها فى عصر قديم ربما لم نشاهده بكثافة فى الدراما العربية على مدار تاريخها، بالإضافة إلى الإضاءة الجذابة والأزياء المبهرة لطاقم العمل، خاصة بطل المسلسل النجم كريم عبدالعزيز الذى يقدم دور زعيم فئة الحشاشين.

وعلق الجمهور على الصور التى شاركها النجم كريم عبدالعزيز وشركة سينرجى المنتجة للمسلسل وكذلك الفنان فتحى عبدالوهاب ونيقولا معوض وميرنا نور الدين ووصفوها بالعبقرية، مشيدين بالتقدم الهائل الذى حققه المخرج بيتر ميمى على مدار السنوات الماضية حتى الوصول إلى هذا الحد من التمكن فى التكوينات البصرية وغيرها من عوامل العمل التى استطاع السيطرة عليها.

وبالتزامن مع إطلاق مجموعة من الصور، شارك الفنان نيقولا معوض بمجموعة من الصور من المسلسل، حيث يجسد نيقولا خلال أحداث مسلسل «الحشاشين» شخصية «عمر الخيام» ونشر عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات العالمى «انستجرام» عددًا من صور شخصيته ضمن أحداث المسلسل وعلق قائلا: «عُمَر الخيّام/ الحشّاشين/ رمضان ٢.٢٤».

وتستعد شركة سينرجى لإطلاق البرومو الرسمى للمسلسل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لانطلاق الحملة الدعائية الكاملة للمسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعى والقناة العارضة للمسلسل، حيث يراهن طاقم العمل على الانتشار على نطاق واسع فى جميع دول الوطن العربى والتخطيط للوجود عالميًا خلال الفترة القادمة.

وانتهى طاقم العمل من تصوير ما يقرب من ٨٠٪ من العمل الجديد مع المضى قدمًا فى الانتهاء من التصوير بشكل كامل مع نهاية شهر شعبان على أن يكون المسلسل جاهزًا بالكامل للعرض مع حلول الشهر الكريم، ويبدأ المخرج بيتر ميمى مونتاج الحلقات خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع تصوير المشاهد النهائية، وبذلك يكون المسلسل الأضخم هذا الموسم من أوائل المسلسلات التى ينتهى طاقمها من التصوير بعيدًا عن ضغط الوقت وهو ما يعطى مؤشرًا عن الاتقان والحرفية، حيث صور العمل على مدار عامين على فترات متباعة من أجل أن يقدم العمل فى أفضل صورة.

و«الحشاشين» من إخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وتامر مجدى، وعدد كبير من النجوم الشباب.