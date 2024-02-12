الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن الكبير أوى 8 (إنفوجراف)

الكبير
الكبير

ينتظر جمهور الدراما المصرية والعربية مسلسلات رمضان 2024، على رأسها مسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم الكبير أحمد مكي وعدد كبير من النجوم، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الجزء الثامن من المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.

المسلسل الجديد هو مسلسل كوميدى، ويتم تقديم الجزء الثامن بعد النجاح الذى حقق على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضانى وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، حيث تستمر مغامرات الكبير وجونى وحزلئوم بأفكار جديدة.

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الترويج لعدد من أعمالها المقرر عرضها خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، إذ أعدت خريطة مميزة تجمع بين كل الألوان الدرامية، وحرصت على تقديم جودة إنتاجية عالية فى أعمالها، التى يتصدى لها عدد كبير من النجوم.

وكشفت الشركة عن أول فيديو ترويجى لمسلسل «الكبير أوى ٨» بطولة النجم أحمد مكى، حيث ظهرت مجموعة من المشاهد الكوميدية وعناصر جديدة تدخل على العمل فى الجزء الثامن، وسط احتفاء كبير من الجمهور، الذى بادر بإعادة مشاركة الفيديو من الصفحات الرسمية ومنصات قنوات الشركة المتحدة ومنصة «واتش إت» بشكل سريع على الحسابات الخاصة، مع إشادات وتعليقات إيجابية.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 مسلسلات رمضان 2024 النجم الكبير أحمد مكي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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