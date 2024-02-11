الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 أفلام سينمائية للشركة العربية للسينما هذا العام

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يشهد العام الحالي 2024 عودة قوية للشركة العربية للسينما من خلال إنتاجاتها الجديدة، بعد إنتاج فيلمين إثنين للإيجار وعصابة عظيمة بالشراكة مع شركة موفي سينما العام الماضي.

 الشركة العربية للسينما

وقد صرح أحمد صبيح المدير العام للشركة العربية للسينما بأن الشركة بصدد إنتاج عدد من الأفلام خلال هذا العام، وهي لمجموعة من اهم واشهر المخرجين في الوسط السينمائي، فهناك فيلم للنجم أحمد مكي وفيلم آخر يجري التحضير له حاليا للمخرج خالد الحلفاوي، فضلا عن عدد من المشروعات التي يتم التحضير لها حاليا بالتعاقد علي السيناريوهات أو التعاقد مع نجوم هذه الأعمال.

وكشف صبيح أن الشركه العربيه بقيادة عمر الخواجة عضو مجلس الإدارة والمستشار الاستراتيجي للشركة العربية للسينما الذي يسعي خلال الفترة القادمة لعودة الشركة العربية للسينما إلي سابق ريادتها في سوق صناعة السينما المصرية والعربية، بل هناك خطط طموحة لعمل مشاركات إنتاجية وتوزيعية لبعض الكيانات السينمائية العالمية، وأن إدارة الشركة تعمل حاليا علي إعادة هيكله وتطوير دور العرض السينمائي والتوسع بفتح دور عرض جديدة في أكثر من موقع، مع العمل علي تطوير دور العرض السينمائي الخاصة بالشركة وإمدادها بأحدث تقنيات الصوت والصورة والألوان.

مغربية إثنين للايجار عصابة عظيمة الشركة العربية للسينما أحمد مكى خالد الحلفاوي

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