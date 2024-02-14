مسلسلات رمضان 2024.. الصور الأولى من "حق عرب" تقدم جرعة هائلة من التشويق

قطع النجم أحمد العوضي شوطا كبيرا من تصوير مسلسله الجديد “حق عرب”، المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتنشر “الدستور” الصور الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، حيث أظهرت الصور الأولى جرعة هائلة من الإثارة والتسويق من خلال مجموعة من الصور التي أظهرت تعرضه للضرب والتواجد في أقسام الشرطة، بينما أحاط بالبطل عدد من الشخصيات التي تقدم جانب الشر في العمل ومنهم الشخصية التي يقدمها الفنان وليد فواز.

المسلسل بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، ورياض الخولي، وفاء عامر، ووليد فواز، ودنيا المصرى، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، ووفاء مكى، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وحقق الفنان أحمد العوضي نجاحا كبيرا رمضان الماضي من خلال مسلسله “ضرب نار” بمشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل “ضرب نار” بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.