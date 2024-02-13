الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

ينافس الفنان أحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2024 في هذا العام بمسلسل جديد "حق عرب"، وهو ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "حق عرب" خلال موسم رمضان القادم، وهو ينتمي المسلسل إلى دراما أعمال الـ30 حلقة.

وكشفت watch it الرقمية عن البوستر المبدئي لمسلسل "حق عرب"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي. والذي سيعرض في رمضان عبر احدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأطلقت المنصة الرقمية watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل حق عرب، والذي يخوض الفنان أحمد العوضي من خلاله أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما.

قائمة أعمال مسلسل حق عرب

ويصنف المسلسل ضمن مسلسلات الأكشن والإثارة والتشويق، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي ممزوج، حيث يظهر ذلك في الصراع بين أبطال العمل.

المسلسل بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

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