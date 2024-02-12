شركاء النجاح.. «المتحدة» تفتح أبوابها لشركات الإنتاج فى دراما رمضان 2024

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التى تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

ووسعت «المتحدة» دائرة التعاون، لتشمل عددًا كبيرًا من شركات الإنتاج، لتتيح الفرصة لأكبر عدد من الشركاء للمساهمة فى الموسم الدرامى الرمضانى، ما يرضى جميع الأذواق، ويفسح المجال أمام جميع الأفكار.

«سينرجى» كبار النجوم فى 5 مسلسلات أبرزها «الحشاشين» و«الكبير أوى»

تستعد شركة «سينرجى» لتقديم ٥ أعمال دفعة واحدة، خلال الموسم الدرامى الرمضانى، أبرزها مسلسل «الحشاشين» بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، أحمد عيد، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمى.

أما المسلسل الثانى للشركة، فهو «الكبير أوى ٨» بطولة النجم أحمد مكى، وبيومى فؤاد، ومحمد سلام، وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج أحمد الجندى.

كما تقدم، أيضًا، المسلسل الثالث، وهو «بيت الرفاعى» بطولة النجم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من النجوم، تأليف بيتر ميمى، إخراج أحمد نادر جلال.

وتواصل الشركة تعاونها مع النجم أحمد العوضى، فى مسلسلها الرابع، وهذه المرة من خلال «حق عرب»، الذى يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

والمسلسل الخامس لـ«سينرجى» هذا العام، هو «المعلم» بطولة النجم مصطفى شعبان، وعدد كبير من النجوم، منهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، وأحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، وعلاء زينهم، تأليف محمد الشواف، وعمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل.

«ميديا هب».. جَد فى «جودر» لياسر جلال ولعب فى «بابا جه» لأكرم حسنى

تقدم شركة ميديا هب «سعدى- جوهر»، هذا العام، مسلسل «بابا جه» بطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف: محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، ومحمد الكيلانى، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعى.

وتتعاون شركة ميديا هب مع «أروما» فى مسلسل «جودر» من حكايات ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، على صبحى، وليد فواز، ياسر الطوبجى، أحمد كشك، جيهان الشماشرجى، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى.

«كودكس».. مبارزة فنية بين روجينا ومى سليم فى «سر إلهى»

شركة كودكس تتعاون للمرة الأولى مع المتحدة فى رمضان، من خلال مسلسل «سر إلهى» بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمى جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازى، مريم أشرف زكى، ويوسف الأسدى، تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبدالعزيز.

«المتحدة ستوديوز».. انطلاقة قوية مع «مسار إجبارى»

تقدم شركة «المتحدة ستوديوز» مسلسلها الأول هذا العام؛ باسم «مسار إجبارى» من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، معالجة درامية لباهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوى، وإخراج نادين خان.

«sky limit».. نيللى كريم كوميدية فى «فراولة»

تتعاون شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى مع الشركة المتحدة هذا العام، من خلال مسلسل «فراولة»، بطولة نيللى كريم التى تظهر بطابع كوميدى، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على.

«DS+».. مغامرة فنية لدياب فى «مليحة»

تشارك شركة DS+، للمرة الأولى، فى عمل درامى فى رمضان، من خلال مسلسلها الجديد «مليحة»، بطولة دياب، ميرفت أمين، سيرين خاس، وأمير المصرى، تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

«أروما».. النبوى يستكشف مناطق جديدة بـ«إمبراطورية ميم»

تواصل شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، نجاحاتها هذا العام من خلال تقديمها مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوى، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفى الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، والطفل آدم وهدان، قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

«السبكى».. حسن الرداد يتحدى ماجد المصرى فى «محارب»

المنتج أحمد السبكى يتعاون مع «المتحدة» هذا العام فى مسلسل «محارب» من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

«فانتدج».. ريهام حجاج تطل فى «صدفة»

تشارك شركة فانتدج، خلال الموسم الدرامى الرمضانى، بمسلسل «صدفة» بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

تى فيجن وWATCH IT.. تعاون مشترك فى «لحظة غضب»

منصة watch it تتعاون مع شركة تى فيجن فى إنتاج مسلسل «لحظة غضب» للعرض خلال رمضان، بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

فينومينا.. غادة عبدالرازق تبدع فى «صيد العقارب»

تتعاون شركة فينومينا للمنتج محمد حلاوة، مع المتحدة فى رمضان فى عمل ضخم باسم «صيد العقارب» من بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، وريم المصرى، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

«blue bee».. خلطة أكشن ورومانسية فى «بدون سابق إنذار»

تقدم شركة blue bee للمنتج محمد مشيش مع «المتحدة»، مسلسل «بدون سابق إنذار»، وهو العمل الذى يجمع بين الأكشن والكوميدى وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، ونهال عنبر، ومن تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هانى خليفة.

«العدل جروب».. الفخرانى يقود الخبرة والشباب فى «عتبات البهجة»

تستمر العدل جروب للمنتج جمال العدل فى التعاون الناجح مع الشركة المتحدة فى رمضان، وتقدم واحدًا من أهم الأعمال هذا العام باسم «عتبات البهجة» للنجم الكبير يحيى الفخرانى جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخى، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عزالعرب، وعلاء مرسى، تأليف مدحت العدل وإخراج مجدى أبوعميرة.