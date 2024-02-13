حلم العودة إلى الديار الفلسطينية فى مواجهة جرائم الاحتلال

أطلقت شركة «+DS»، منتجة مسلسل «مليحة»، البوستر التشويقى الأول للعمل، المقرر عرضه خلال الموسم الدرامى الرمضانى، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأظهر البوستر الجديد آثار التدمير والخراب الذى أحدثه الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، كما ظهرت الطفلة الفلسطينية «مليحة»، بطلة العمل، وهى تنظر إلى مدينتها بحسرة، وتمسك بلعبتها، آخر ما تبقى لها.

وانتشر البوستر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونال إشادات واسعة من المتابعين، الذين عبّروا عن سعادتهم بتناول مأساة غزة وسكانها، وحتى لا تنسى الأجيال الصغيرة جرائم الاحتلال الغاشم.

وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن تفاصيل وقصة المسلسل، إذ تدور الأحداث حول أسرة الطفلة «مليحة» الفلسطينية التى غادرت فلسطين المحتلة عقب أحداث الانتفاضة الثانية، لتستقر لعدة سنوات فى ليبيا، وبعد أحداث الحرب فى ليبيا عام ٢٠١٢، تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضى المصرية، لكنها تواجه العديد من الصعاب والتحديات.

وخلال رحلة الأسرة إلى الديار مرورًا بمصر، تلتقى ضابط حرس الحدود المصرى «أدهم»، الذى يؤدى دوره الفنان محمد دياب فى بطولة أولى له، فتنقلب حياته وحياة أفراد الأسرة تمامًا، حيث يكون لـ«أدهم» دور كبير فى الجمع بين العائلة الفلسطينية وعائلته المصرية، إذ تؤدى النجمة القديرة ميرفت أمين دور والدته، والفنان أشرف زكى دور خاله.

وخلال هذه الرحلة يُظهر المسلسل العلاقة المترابطة بين الشعبين المصرى والفلسطينى والترابط والتجانس بينهما، كما يُظهر كيف أنه تجمعهما علاقات نسب ومصاهرة، إضافة إلى التقارب فى العادات والتقاليد والطباع، لتمثل الأسرتان حال بلدين يربطهما مصير واحد، بشكل درامى مميز على مدار ١٥ حلقة.

ويكثف المخرج الكبير عمرو عرفة تصوير مشاهد العمل الجديد، فى ديكورات مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يسعى للانتهاء من التصوير خلال أيام.

ومن المتوقع أن يعرض المسلسل خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل، على قنوات الشركة المتحدة، ويتوقع أن يحظى بمتابعة عربية كبيرة، خاصة أن العمل يناقش قضية تهم كل العرب؛ وهى حق الفلسطينيين فى دولتهم وضرورة توقف العدوان الغاشم على غزة، ويأتى العمل بالتزامن مع ما يتعرض له أهل فلسطين حاليًا من عدوان إجرامى.

ويشارك فى المسلسل: أمير المصرى وعلى الطيب وحنان سليمان ومروة أنور، وعدد من الممثلين الفلسطينيين، منهم سيرين خاس.