الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. جرائم الاحتلال تظهر فى البوستر الأول لمسلسل مليحة

مليحة
مليحة

أطلقت شركة +DS البوستر التشويقي الأول لمسلسل مليحة المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني رمضان 2024، تمهيدًا لإطلاق البرومو التشويقي خلال أيام.

وظهرت ملامح التدمير والخراب التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين، وظهرت الطفلة الفلسطينية مليحة وهى تعطينا ظهرها وتنظر إلى مدينتها بحسرة.

مسلسل مليحة رمضان 2024

مسلسل مليحة يعتبر أول الأعمال التليفزيونية المصرية التي تناقش القضية الفلسطينية، وتدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تُدعى مليحة، والتي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال منزلهم.

يدعم القضية الفلسطينية.. تفاصيل مسلسل "مليحة" في رمضان 2024 (إنفوجراف)

وتتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم، الذي يجسد دوره الفنان محمد دياب، على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، لتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة.

وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول عدد من الأسئلة وهي: هل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى مليحة في مصر؟ وهل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضى الحزين التي تعرضت له في وطنها؟

ومن المقرر عرض مسلسل مليحة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

أبطال وصنّاع مسلسل مليحة

"مليحة" تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة DS+ ويشارك في بطولته كل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

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