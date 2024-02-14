في عيد الحب.. من هو الأسقف «فالنتين» الذي ضحى بنفسه فداءا للعشاق

يحتفل العالم اجمع بعيد الحب المعروف باسم عيد الفلاىنتين، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية في نشرة تعريفية عن العيد إن في الرابع عشر من شهر شباط من كل عام يحتفل العشاق بعيد الحب، حيث يحرص كل حبيب وحبيبة على إهداء شريكه هدية امتنانًا منه على وجوده ومشاركته حياته ومشاعره العاطفية، فيما عرف علميا بالفلانتين أو عيد الحب.

وتالبع: الفلانتين أو Valentine's Day يحتفل به كثيرون من الناس حول العالم في ١٤ فبراير حسب الكنيسة الغربية أو 6 يونيو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام، يحتفلون بذكرى القديس فالنتين حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة.

وبحسب كتاب "قصة العادات والتقاليد واصل الأشياء" لـ تشارلز باناتي، فإن احتفال عيد الحب يعود إلى محاولة منع السكان الوثنين من إجراء شعائر عيد الخصب الذى يُقطع فيه رأس أحد المحتفلين كضحية للآلهة القديمة، واعتاد الرومان حتى القرن الرابع الميلادى أن يُجروا شعائر ممثلة بانتقال شاب يافع إلى الإله "لوبر كوس" وأن يضعوا أسماء الفتيات المراهقات في صندوق يجره الرجال البالغون بشكل عشوائي ويقوم كل منهم بعد ذلك باختيار رفيقة ليقضي معها تسليته ومتعته الجنسية طوال العام المقبل، ويتكرر الإجراء كل عام لذاتِ الغرض.

وحاول آباء الكنيسة أنذاك، وضع نهاية لهذه الممارسة القاسية بإيجاد قدّيس للحب ليأخذ ألوهية لوبر الوثنية، فرشحوا لذلك الأسقف المحبوب فالنتين، الذى قُتل قبل مائتي عام في ذلك الوقت، عام ٢٧٠ ميلاديًا عندما أغضب "فالنتين" الإمبرطور كلوديوس الحادي عشر، الذى كان قد أصدر قرارًا بإلغاء الزواج، لأن الرجال المتزوجون يشكلون جيشًا غير قوي، فهم يكرهون ترك أسرهم والذهاب إلى الحرب، فما أن علم فالنتين أسقف إنترافنا في إيطاليا آنذاك، بذلك حتى جمع بين الشباب المُتحابين سرًا بالزواج لأنه سر مقدس. وعندما علم كلوديوس غضبَ من الأسقف فالنتين، فدعاه إلى قصره وحاول رده عن المسيحية والعودة إلى الوثنية، فرفض فالنتين، فقام الإمبرطور الروماني برجمه بالحجارة ثم قطع رأسه في ١٤ شباط عام ٢٧٠ ميلاديا.

ويروى عن القدّيس فالنتين أنه وقع في حُب إبنة سجانه العمياء استريوس وأنه استطاع بفضل إيمانه القوي بالله أن يقوم بمعجزة ويُعيدَ إليها النطر، وكتب قبل موته رسالة وداع بعبارة "من فالنتين" إلى حبيبته التي عاشت على ذكراه بعد موته لفترة طويلة. ومنذ تلك الواقعة أصبح تلك اليوم مظهرًا من مظاهر الاحتفال بالحب في أوروبا وأمريكا ومختلف دول العالم بتبادل الورود الحمراء، وتوزيع بطاقات المعيادة، وأصبح فالنتين المرشح المثالي لنيل شرف شفاعة الحب.