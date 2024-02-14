انتهاء زيارة البابا ثيودروس الثاني إلى نيجيريا

أعلن الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس ومتحدث الكنيسة ووكيلها للشؤون العربية، انتهاء زيارة صاحب الغبطة البابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، الرعوية إلى إبراشية نيجيريا والتي بدأت يوم الأحد 4 فبراير 2024 واستمرت ثمانية أيام، برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، والمشرف على الإبراشية الأرملة في نيجيريا. بعد رقاد مثلث الرحمات المتروبوليت ألكسندروس مطران نيجيريا في شهر يونيو 2023.

وكان ذلك للاطلاع عن كثب على العمل الذي نجزه المتروبوليت ألكسندروس خلال 26 عام وتقييم الوضع القائم. وأثناء إقامته هناك التقى باللإكليروس المحليين الذين طلب منهم البقاء مخلصين لكنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا الكنيسة القانونية الوحيدة في أفريقيا، التي هي الكنيسة الأرثوذكسية والبطريركية التبشيرية القديمة.

هذا واحتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني بالقداس الإلهي البطريركي في كاتدرائية قيامة الرب بلاجوس، بمشاركة المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا. ومعاونة العديد من الكهنة المحليون.

خلال القداس الإلهي بوضع يد البابا ثيودروس رسم شماس جديد.

في نهاية القداس الإلهي عمد غبطته العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار.

كما قام البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا بزيارة رعوية إلى كاتدرائية قيامة الرب، لاجوس. التي وضع حجر الأساس قبل إثني عشر عامًا.

واستقبل أبنائه المبتهجين بحضوره بالترحيب بترديد الذكصولوجيا، معبرين بحماس عن فرحتهم بوجود غبطته بينهم.

وترأس صلاة التريصاجيون لذكرى مثلث الرحمات رئيس الأساقفة الراحل المتروبوليت ألكسندروس. ونصح الكاهنة والمؤمنين بالبقاء مخلصين لمبادئ الأرثوذكسية الحقيقية قبل عقد جلسة خاصة مع الإكليروس.

وشكر المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا البابا ثيودروس نيابة عن الكهنة والأبرشية على محبته لأبنائه، مشيدًا برؤيته التبشيرية بروح سلفه مرقس الإنجيلي في قارة أفريقيا بأكملها.