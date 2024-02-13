الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع الاستعداد للاحتفال به في مارس.. من هم لباس الصليب؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 19 مارس 2024، بعيد الصليب المقدس، حيث يعود الاحتفال بهذا اليوم إلى ظهور صليب السيد المسيح.

وعلى خلفية الاستعداد للاحتفالات، أطلقت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس بالإبراهيمية، نشرة تعريفية حول مصطلحات "لابس الصليب"، "حامل الصليب"، "متشح بالصليب"، "لُبَّاس الصليب" وقالت إن منهم يُطلق عمومًا على جميع القديسين والشهداء، وبالأخص الآباء الرهبان الناسكون وهو يعني "الذين يرتدون الصليب" أو يلبسونه ونرى الآن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الآباء الأساقفة والكهنة يرتدون الصليب المقدس في أعناقهم وكذلك بعض الرهبان الذين يخدمون في العالم، وأيضًا بعض الراهبات كذلك الصليب هو أحد النقوش الأساسية في قلنسوة الراهب والراهبة (فهم يرتدون علامة الصليب المقدسة على رؤوسهم)

المعنى الروحي لمصطلح لُباس الصليب

والمعنى الروحي بالطبع هو الأصل، أي الذين يحملون الصليب أمام الشيطان في حروبهم الروحية، ويتخذونه مصدرًا للتعزية والنصرة، بل وأسلوب حياة في التحمل والمثابرة والجهاد

وهنا العديد من الإبصاليات والذكصولوجيات الواطس والآدام في الكنيسة الخاصة بلباس الصليب، وكذلك يُصلي للباس الصليب في التسبحة (الإبصلمودية) ويذكرون في مجمع القداس وفي أرباع الناقوس وتسابيح وبعض طروحات شهر كيهك وأيضًا في بعض قِسَم القداس الإلهي

واختتمت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس بالإبراهيمية، قائلة: يتم ذِكرهم بمختلف الطرق، مثل: "لسائر القديسين لباس الصليب"، "بركة صفوف لباس الصليب والأبرار"، "اطلبوا يا مصاف لباس الصليب الذين كملوا في البراري"، "السلام لجميع صفوف لباس الصليب"، "وجميع أولادهم لباس الصليب"، "وأولاده لباس الصليب"، "السلام لكِ أيتها العذراء حُلة لباس الصليب"، "وكل مصاف لباس الصليب"، "طوباهم مصاف لباس الصليب"، "لباس الصليب الأبرار الصالحين"، "القديسون لباس الصليب"، "القديسين لباس الصليب" "لباس الصليب" ، "ها هوذا لباس الصليب ملتحفون بالزينة" إلخ.

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