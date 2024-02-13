الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع الاستعداد لبدء الصوم الكبير.. الكنيسة: المسيح أوصى بالصوم

الكنيسة
الكنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء الصوم الكبير يوم 11 مارس المقبل.

وقال البابا الراحل شنودة الثالث في كتاب روحانية الصوم، إن السيد المسيح أوضى بالصوم قائلا "حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون" .. وقد صاموا فعلًا. وهكذا كان صوم الرسل أقدم وأول صوم صامته الكنيسة المسيحية. وقيل عن بطرس الرسول إنه كان صائمًا حتى جاع كثيرًا واشتهي أن يأكل  فظهرت له الرؤيا الخاصة بقبول الأمم. وهكذا كان إعلان قبول الأمم في أثناء الصوم. وبولس الرسول كان يخدم الرب "في أتعاب، في أسهار، في أصوام"، بل قيل عنه "في أصوام مرارًا كثيرة" . وقيل إنه صام ومعه برنابا.

وفي أثناء صوم الرسل ظن كلمهم الروح القدس، إذ يقول الكتاب "وفيما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي" 

وما أجمل ما قاله المسيح للرسل عن الصوم وعلاقته بإخراج الشياطين مثل: "هذا الجنس لا يخرج بشيء، إلا بالصلاة والصوم". فإلي هذه الدرجة بلغت قوة الصوم في إرعاب الشياطين، ولم يكن الصوم قاصرًا على الأفراد، إنما كان الشعب كله يصوم.

يذكر أن الكنيسة تقسم أصوامها إلى درجتين الأولى وهي الأكثر نسكا وزهدا وهي صوم يومي الأربعاء والجمعة، لأنها تذكار خيانة يهوذا الإسخريوطي تلميذ المسيح، ويوم صلب المسيح بحسب الإيمان المسيحي، وكذلك صوم أهل نينوى وأيضًا الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة، يضاف اليهم صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس وتتغير سنويا من يوم إلى ثلاث أيام.

بينما أصوام الدرجة الثانية، هي صوم الميلاد المجيد الذي يأتي يوم 25 من شهر نوفمبر سنويًا ويستغرق 43 يومًا متصلة، وصوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 أغسطس سنويا ويستغرق 14 يوما متصلة، وصوم الرسل الذي يأتي في اليوم التالي لعيد العنصرة سنويا بمدة وموعد متغيرين، وتسمح الكنيسة في هذه الأصوام بتناول المأكولات البحرية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحيي ذكرى أساقفة أنطاكية العظيمة

الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية تحتفل ببداية الصوم الكبير

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار ملاتيوس الأنطاكيّ المعترف

البابا ثيودروس يرسم شماسًا جديدً ويجري طقس المعمودية في لاجوس نيجيريا (صور)

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس أغابوس أحد السبعين رسولا

لا طلاق إلا لعلة الزنا.. ما أصل هذا المبدأ ولما أقرته الكنيسة؟

مساواة الرجل والمرأة.. باب جديد للمواريث فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

"الكاثوليكية" تُطلق يومًا روحيًا لأنشطة كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

بعد توقيع العقود.. تعرف على رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى

محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

مسلسلات رمضان 2024| محمد البكري أحدث المنضمين لـ"عتبات البهجة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟